Maltempo a Milano, ancora forti piogge: diramata allerta meteo gialla È stata diramata un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in alcune zone della Lombardia, tra cui Milano. La misurerà durerà fino a domani.

A cura di Redazione Meteo

Allerta meteo gialla a Milano, in provincia e in altri territori della Lombardia: ad affermarlo è la protezione civile di Regione. L'allerta, che era stata diramata ieri sabato 13 novembre, durerà fino a domani. Lunedì 15 novembre infatti sono ancora previste precipitazioni. Da martedì invece dovrebbe tornare cielo sereno. Nel capoluogo meneghino, la pioggia ha iniziato a scendere incessantemente ieri pomeriggio.

Dove sarà prevista l'allerta meteo gialla in Lombardia

Domani infatti le piogge saranno ancora deboli o temporaneamente moderate. Nel pomeriggio inizieranno a scemare per poi arrestarsi entro sera. L'allerta, diramata per rischio idrogeologico, riguarderà le Orobie Bergamasche, i Laghi e Prealpi Orientali, il Nodo idraulico di Milano e la Pianura centrale. Solo per la provincia di Milano, la misura sarà estesa fino a mezzogiorno di lunedì. In tutti gli casi, invece, cesserà a mezzanotte di oggi. Il centro monitoraggio di Regione assicurerà il monitoraggio dei rischi.

Previsioni meteo Lombardia e Milano lunedì 15 novembre

Intanto per la giornata di domani, lunedì 15 novembre, si passerà da cielo nuvoloso a molto nuvoloso sulle zone meridionali e occidentali. Proprio in queste zone ci saranno possibili precipitazioni che però saranno deboli e si esauriranno in serata. Le temperature minime saranno in calo e attorno ai 9 gradi centigradi mentre le massime in aumento e attorno i 13 gradi centigradi. Anche nel capoluogo meneghino continuerà a piovere: le minime saranno attorno ai 10 gradi e in leggero calo mentre le massime saranno in aumento e attorno ai 12 gradi centigradi.