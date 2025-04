video suggerito

Maltempo a Milano, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali: quando scatterà Mercoledì 23 aprile e fino alla mezzanotte di giovedì 24 aprile, sulla città di Milano scatterà l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e per temporali. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno.

A cura di Ilaria Quattrone

Dalla mezzanotte di mercoledì 23 aprile e fino alla mezzanotte di giovedì 24 aprile, sulla città di Milano scatterà l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e per temporali. A diramarla è stato il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Dopo la tregua di lunedì di Pasquetta e di oggi, martedì 22 aprile, il maltempo tornerà sul capoluogo meneghino.

Le Istituzioni quindi invitano i cittadini e le cittadine a prestare attenzione ad alcuni accorgimenti. In particolare, vicino alle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Non solo. In caso di maltempo, è consigliato alla popolazione di non sostare sotto o vicino agli alberi o vicino a impalcature di cantieri, dehors e tende. Le forti piogge potrebbero infatti causare eventuali cedimenti e crolli.

Proprio per la sicurezza dei cittadini, è sempre consigliato di prestare attenzione ai fenomeni meteorologici soprattutto in occasione di eventi all'aperto. Il Centro operativo comunale della Protezione civile, in ogni caso, sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare eventuali interventi in città. A Milano, inoltre, chiunque volesse essere informato sui rischi meteorologici potrà collegarsi al sistema di allerta della protezione civile.

Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, a Milano e in Lombardia invece ci sarà un tempo soleggiato e torneranno le temperature primaverili: "Giovedì torna di nuovo più tranquillo poco nuvoloso", ha spiegato a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert.