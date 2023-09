Maestro di religione abusa dei bimbi in un asilo di Milano: salgono a 40 i presunti casi Il maestro d’asilo era stato arrestato a marzo con l’accusa di aver violentato un quattro bambini. Ora il numero delle vittime potrebbe salire dopo che la Procura ha ascoltato quaranta bimbi che hanno riferito di essere entrati in contatto con il 35enne.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Sarebbero altri quaranta i bambini molestati dal maestro di religione di 35 anni finito in carcere a marzo 2023 con l'accusa di violenza sessuale su quattro bimbi all'interno di un asilo di Milano. I nuovi atti sono stati depositati in Procura dopo che sono state ascoltate le testimonianze di altre presunte vittime.

Quaranta bambini hanno avuto contatti con il maestro

L'inchiesta è condotta dalla Procura di Milano, insieme agli agenti del Nucleo tutela donne e minori della Polizia Locale. Come riferito da fonti a Fanpage.it, sono circa quaranta i bambini ascoltati che hanno riferito di avere avuto un contatto con il maestro. Queste nuove testimonianze di presunti abusi si aggiungono ai quattro piccoli alunni, tra i quattro e i cinque anni, che sono stati ascoltati in incidente probatorio e hanno confermato le violenze. Gli ultimi riscontri sono stati depositati in Procura e presentati al giudice per le indagini preliminari, Lorenza Pasquinelli.

Nell'udienza in programma oggi, martedì 19 settembre, era prevista la discussione sulla perizia psichiatrica a cui è stato sottoposto il 35enne su richiesta del gip. L'obiettivo era valutare la capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale del maestro considerati i precedenti. Lo psichiatra incaricato, Marco Lagazzi, ha però richiesto altro tempo per completare la relazione visionando anche le immagini che hanno portato il maestro in carcere.

Il docente era stato trasferito sei volte

Le audizioni dei genitori sono partite subito dopo l'arresto e già nelle prime fasi delle indagini era trapelata l'ipotesi che le vittime di violenza potessero essere di più. Il docente aveva insegnato religione in sei istituti scolastici prima dell'arresto. Uno degli ultimi trasferimenti era stato deciso dalla Diocesi a causa del mancato utilizzo dei dispositivi sanitari anti-Covid. Inoltre, la Procura aveva riferito a Fanpage.it che già in un'occasione il maestro aveva mostrato un "forte attaccamento" nei confronti dei suoi piccoli alunni.

La prima segnalazione sui comportamenti dell'uomo era arrivata da una collega. Appena entrata in un'aula aveva notato l'insegnante allontanare in modo veloce una bambina, molto probabilmente poi ritenuta una delle quattro vittime. La bambina era stata successivamente avvicinata dalla maestra e aveva confermato i sospetti.