Abusa di 4 bimbi dell’asilo, il maestro di religione sarà sottoposto a perizia psichiatrica Il maestro di religione accusato di aver abusato di 4 bimbi dell’asilo sarà sottoposto a perizia psichiatrica. Lo ha deciso la gip, mentre la pm sta ancora indagando sulle altre decine di segnalazioni arrivate a suo carico.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Lo scorso 29 marzo un maestro di religione è stato arrestato in flagranza con l'accusa di violenza sessuale aggravata per aver palpeggiato e toccato in modo improprio quattro bambini dai 4 ai 5 anni in un asilo di Milano. Dopo la convalida e l'applicazione della misura cautelare in carcere, alla Procura di Milano sono arrivate decine di segnalazioni su altri presunti abusi commessi dallo stesso uomo in sei scuole diverse. Intanto, la gip Lorenza Pasquinelli ha deciso che il prossimo 16 maggio verrà conferita al criminologo e psichiatra forense Marco Lagazzi la perizia psichiatrica sul 35enne.

La storia clinica da ricostruire

L'esame, oltre a valutare la capacità di intendere e di volere del maestro d'asilo al momento dei fatti, cercherà anche di ricostruire la storia clinica dal punto di vista psichiatrico dell'uomo.

Nei giorni scorsi, infatti, un consulente della difesa ha depositato una relazione in cui è allegata la documentazione sanitaria che, però, sarebbe datata.

Le nuove segnalazioni

Nel frattempo, la pm Rosaria Stagnaro che coordina le indagini, del nucleo Tutela donne e minori della polizia locale, ha raccolto le circa 30 segnalazioni che sono arrivate in Procura circa altrettanti presunti abusi sessuali commessi dallo stesso insegnante.

Tutto era cominciato con il racconto fatto da una delle vittime a un'altra maestra, in cui parlava dei "nuovi giochi" che faceva con il 35enne. A quel punto, la donna ha deciso di entrare all'improvviso nell'aula durante l'ora di competenza del collega sorprendendolo ad allontanarsi velocemente da un bambino. Le telecamere hanno, poi, fatto il resto confermando i palpeggiamenti e i pantaloncini abbassati ai piccolissimi.