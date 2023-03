Il maestro arrestato per violenze su 4 bimbi era stato trasferito da un altro asilo per atteggiamenti anomali Era stato trasferito da una precedente scuola “per un forte attaccamento nei confronti dei bambini” il maestro di religione arrestato per violenza sessuale nei confronti di quattro bambini.

A cura di Giorgia Venturini

L'insegnante di religione di 35 anni di un asilo, arrestato mercoledì scorso con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di almeno quattro bambini tra i 4 e i 5 anni, era stato già traferito da una precedente scuola "per un forte attaccamento nei confronti dei bambini", come precisa la Procura a Fanpage.it.

Questo dimostra che nei confronti del maestro c'erano già stati dei sospetti tanto quindi da convincere la precedente scuola a chiedere uno spostamento di sede. Non risulta però al momento che siano scattate delle denunce o segnalazioni oltre a quelle fatte dalle insegnanti nei giorni scorsi.

Il maestro incastrato dalle telecamere

L'arresto è avvenuto in flagranza di reato: gli agenti del Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di Milano hanno fatto scattare le manette un'ora dopo aver installato le telecamere di sorveglianza nell'asilo. Il 35enne infatti era subito già stato sorpreso a commettere una violenza nei confronti di uno dei piccoli ospiti dell'asilo. Pochi secondi dopo l'uomo è stato arrestato.

Come sono scattate le indagini

A far scattare le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pubblico ministero Rosaria Stagnaro, sono state le colleghe dell'insegnante dopo che hanno sentito ripetere alcune frasi sospette ad alcuni bambini. Le insegnanti così hanno fatto le prime segnalazioni in Comune e poi da lì si sono avviate le indagini. Sarà ora fondamentale accertare quanti bambini sono rimasti vittime dell'uomo: al momento i piccoli risultano essere quattro ma si procederà con gli accertamenti anche con i bimbi della scuola precedente. Gli incontri con gli inquirenti avverranno tutti in modo protetto.