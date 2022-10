Madre e figlio trovati morti sul pavimento di casa Verso mezzogiorno di ieri domenica 16 ottobre madre e figlio sono stati trovati morti sul pavimento di casa. Si indaga sulle cause del decesso.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un appartamento di via Villa a Cinisello Balsamo, nel Milanese, è stato sequestrato. Qui verso mezzogiorno di ieri domenica 16 ottobre madre e figlio sono stati trovati morti: entrambi sul pavimento di casa. Cosa sia successo è ancora tutto da capire, ma sembrerebbe che i decessi siano avvenuti per morte n naturale.

A trovarli morti è stata una parente

Dalle prime informazioni le vittime sono una donna anziana di 98 anni e il figlio di 77. A trovarli morti in casa è stata la cugina dell'uomo di 57 anni che vive al piano inferiore. Li aveva visto solo 72 ore prima, ma domenica nessuno aveva risposto al citofono così la donna ha iniziato a preoccuparsi.

Una volta entrata in casa usando la sua chiave ha trovato l'anziana morta a terra in corridoio e il cugino anche lui senza vita in cucina. Così è stato allertato il 112: ora l'abitazione è stata messa sotto sequestro e si procederà con tutti gli accertamenti del caso.

Esclusa l'ipotesi di una rapina

Tra le ipotesi più probabili è che entrambi siano morti di cause naturali a pochi minuti di distanza. Al momento infatti non sembrano esserci segni di violenza e non manca nulla in casa, quindi l'ipotesi della rapina è stata scartata.

Ora spetta all'autopsia togliere tutti i dubbi anche sul giorno e orario della morte. Oltre che ovviamente confermare le cause del decesso. Sembrerebbe che a vedere vivi per l'ultima volta le vittime sia stata la parente, nonché vicina di casa, lo scorso giovedì. La donna non aveva notato nulla di strano, fino a domenica quando la mancata risposta al citofono l'aveva allertata e convinta a entrare nell'appartamento.