in foto: Il pitone trovato sulla strada statale di Maccagno (Fonte: Vigili del fuoco)

Stava strisciando lungo la strada quando è stato recuperato dai vigili del fuoco. È successo a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese, dove un pitone di oltre un metro di lunghezza è stato salvato sulla strada statale 394 domenica, 27 settembre, intorno alle 18.30. Dopo esser stato catturato e chiuso in un bidone dai pompieri di Luino, è stato affidato alle autorità sanitarie che hanno rassicurato sulle buone condizioni dell'animale. Probabilmente, secondo quanto riporta VareseNews, il pitone è fuggito da qualche terrario.

Cervo si rifugia tra le case del comune di Angera

Non è la prima volta che un animale fugge dal suo habitat e si rifugia nei centri abitati o peggio si riversa sulle strade. Il 9 settembre ad Angera, sempre in provincia di Varese, un cervo si era infilato in un vicolo cieco tra le case di via Ondoli. A notarlo i residenti, che preoccupati hanno allertato immediatamente i carabinieri. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno provato ad avvicinarsi. Subito dopo è stato avvisato anche il personale specializzato dell'Ats (Agenzia per la tutela della salute) che ha sedato il cervo e lo ha rimesso in libertà. Sempre in direzione Varese, sull'Autostrada A8 dei Laghi, il 24 aprile un altro cervo si è riversato in strada e questa volta è stato coinvolto in un incidente stradale. Un uomo di 48 anni stava infatti percorrendo la via sulla propria moto quando si è trovato di fronte l'animale e non è riuscito a evitarlo. Il motociclista era stato soccorso dall'Azienda regionale emergenza urgenza ed era stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Fortunatamente le sue condizioni non erano gravi. Del cervo però non si sono più avute notizie.