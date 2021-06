in foto: Immagine di repertorio

Rapinato in pieno centro a Saronna, Luca Galanti, titolare della gioielleria presa d'assalto dai banditi, ha raccontato a Varesenews gli attimi di paura vissuti. La rapina è andata in scena in pieno pomeriggio, con le vie della città colme di persone che cercavano di godersi il sabato pomeriggio.

Il gioiellere: Hanno legato le mie collaboratrici

"Non mi era mai capitato. Quando i rapinatori sono entrati io mi trovavo fuori e i malviventi hanno trovato le mie collaboratrici e una coppia di clienti". Inizia così il racconto di Galanti che spiega come i rapinatori vestivano un casco per non farsi riconoscere. "Il tutto è durato cinque minuti al massimo. Hanno immobilizzato chi era nel negozio e anche una terza persona appena entrata per fare acquisti è stata fatta sdraiare a terra. Hanno arraffato quello che hanno trovato, mettendo tutto in un borsone, poi hanno chiesto dove fossero gli orologi di valore e la cassa". Proprio in quel momento Galanti è entrato nella sua gioielleria e, senza vedere le sue dipendenti, è uscito nuovamente.

"Mi hanno puntato la pistola addosso"

Poi i ladri sono usciti: "Avevano uno scooter parcheggiato fuori per la fuga, ma alcuni vicini lo hanno buttato a terra: c’è stata una piccola colluttazione,uno di loro mi ha puntato addosso la pistola e ha fatto per sparare tre volte, ma fortunatamente l’arma era finta, una scacciacani", spiega ancora Galanti che poco dopo la rapina ha subito avvisato le forze dell'ordine che si sono messe sulle tracce della banda. Il commerciante ha poi fatto un appello per una maggiore vigilanza all'interno del paese per evitare che si ripeta.