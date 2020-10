in foto: L’ospedale Niguarda al primo posto per trapianti al cuore (Fonte: Facebook)

Numeri importanti e ottime prestazioni, il Transplant center dell'ospedale Niguarda di Milano si conferma la grande casa dei trapianti. E a riferirlo in una nota stampa è proprio la stessa struttura. Secondo i dati pubblicati dal Centro nazionale trapianti (Cnt) dal 2010 al 2019, l'ospedale spicca per essere il punto che ha eseguito il maggior numeri di trapianti di cuore in Italia: 274. Un dato che è reso molto più confortante dal fatto che la sopravvivenza alle operazioni è dell'83,6 per cento a un anno contro una media nazionale che si ferma all'81,5 per cento. Un trend positivo che ritroviamo anche in periodi più lunghi: la sopravvivenza è del 79,3 per cento a cinque anni mentre la media nazionale si attesta al 72,8 per cento. Che sia cuore, fegato o rene il Transplant Center è diventato negli anni uno dei punti di riferimento per i trapianti in Italia.

Terzo posto per trapianti di fegato e di rene

Già lo scorso anno, la struttura aveva ottenuto dei risultati importanti per i trapianti di fegato. Solo nel 2019 ha eseguito 126 interventi, classificandosi al terzo posto. A inizio settembre 2019 inoltre aveva tagliato un traguardo storico effettuando il trapianto di fegato numero duemila. Numeri all'avanguardia per un centro che nel 2001 è stato il primo a effettuare un trapianto di fegato da vivente e nel 2015 a eseguire la stessa operazione però a cuore fermo. Per i trapianti di rene, il Transplant Center ne ha eseguiti nel 2019, 64. In questo ultimo caso, scrivono nella nota stampa, è aumentata l'attività di trapianti da vivente facendo sì che il centro si posizionasse anche in questo ambito al terzo posto tra i migliori centri per casistica. "Un risultato importante raggiunto grazie al lavoro integrato di équipe specialistiche – scrivono dall'ospedale – tecnologie di ultima generazioni e laboratori accreditati secondo standard internazionali".