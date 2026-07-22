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Confine di Milano è la migliore pizzeria d’Italia: la classifica 50 Top Pizza 2026

Confine, pizzeria milanese di Francesco Capece e Mario Ventura è la migliore pizzeria d’Italia. Al secondo posto I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta.
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A cura di Giusy Dente
Instagram @confine_milano
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Confine, la pizzeria milanese di Francesco Capece e Mario Ventura, è la migliore pizzeria d'Italia per l'edizione 2026 di 50 Top Pizza Italia. Il capoluogo lombardo è riuscito in un'impresa: scalzare I Masanielli, che era sul gradino più alto del podio da ben 7 anni. Stavolta la famosa pizzeria di Francesco Martucci a Caserta si deve accontentare del secondo posto, ex aequo con Seu Pizza Illuminati di Roma. Infine terza posizione per Palazzo Petrucci Pizzeria a Napoli. Tra i premi speciali, menzione speciale per Francesco Calò di Avenida Calò (Roma) e Emanuele Muhaxhiri di Fra Teglia e Tonda (Velletri), rispettivamente Pizzaiolo dell’Anno 2026 e Giovane dell'Anno 2026.

Francesco Martucci de I Masanielli
Francesco Martucci de I Masanielli

La guida 50 Top Pizza Italia è dal 2017 che fornisce un quadro complessivo del meglio che è possibile trovare sul territorio nazionale. L'edizione 2026 comprende 472 locali in tutto, anche se alcune regioni spiccano in particolar modo. La Campania si conferma la regione più rappresentata con 103 pizzerie. Segue il Lazio con 39 pizzerie e la Puglia con 38. Tra le città, quella che ricorre di più in classifica è Napoli con 31 pizzerie, seguita da Roma con 27 e Milano con 18.

Instagram @confine_milano
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"Milano è la città che negli ultimi anni ha compiuto i passi in avanti più significativi, con una proposta di qualità straordinariamente ampia, che oggi comprende praticamente tutti gli stili di pizza" hanno commentato i tre curatori della guida Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. Francesco Capece e Mario Ventura incarnano proprio questa spinta al miglioramento continuo. Classe 1990 il primo, 1989 il secondo, sono entrambi di origini salernitane, amici di vecchia data con la passione per l'enogastronomia. Animati da passione, spirito imprenditoriale e voglia di fare, hanno studiato, si sono formati tra Italia ed estero, per poi aprire insieme Confine nel 2022.

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Francesco Capece e Mario Ventura di Confine
Francesco Capece e Mario Ventura di Confine

Il menu di Confine comprende poche pizze, ma tutte con ingredienti ricercati. Immancabili grandi classici come Marinara, Margherita e Margherita con bufala: costano 15 euro, 20 euro e 18 euro. Ci sono poi pizze più creative: la Botox25 è fatta con fonduta di caciocavallo stagionato in grotta, fiordilatte, blue a latte crudo di bufala, confettura di fichi bianchi del Cilento, chips di parmigiano reggiano, basilico, olio extravergine di oliva DOP. Costa 25 euro.

La pizza più costosa è però la Culo e Bufala da 35 euro (pensata per essere divisa tra i commensali al tavolo): pomodoro San Marzano DOP, in uscita mozzarella di bufala DOP e culatello di Zibello DOP Spigaroli, basilico, olio extravergine di oliva DOP.  Oltre alla tradizionale pizza tonda, c'è anche la possibilità di gustare le Fette. In menu anche i fritti. Confine offre anche due tipologie di menu degustazione, uno da 80 euro e uno da 60 euro. Per fare un regalo diverso dal solito, c'è la possibilità di acquistare una Gift Card, dunque un percorso di degustazione su misura, il cui valore cambia a seconda delle opzioni che vengono selezionate.

Instagram @confine_milano
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La classifica 50 Top Pizza 2026

  1. Confine – Milano, Lombardia
  2. I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania a parimerito con Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio
  3. Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania
  4. I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto
  5. 50 Kalò – Napoli, Campania
  6. Avenida Calò – Roma, Lazio
  7. Dry Milano – Milano, Lombardia
  8. Cambia-Menti – Caserta, Campania
  9. Sasà Martucci – Caserta, Campania
  10. BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria
  11. La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia
  12. La Notizia – Napoli, Campania
  13. Sestogusto – Torino, Piemonte
  14. Clementina – Fiumicino (RM), Lazio
  15. La Bolla – Caserta, Campania
  16. Giuseppe Bove – Montesarchio (BN), Campania
  17. 180 GRAMMI – Roma, Lazio
  18. La Fenice – Pistoia, Toscana
  19. Modus – Milano, Lombardia
  20. I Vesuviani – Casoria (NA), Campania
  21. Da Lioniello – Succivo (CE), Campania
  22. Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana
  23. Bro. – Napoli, Campania
  24. Salvo – Napoli, Campania
  25. O Fiore Mio – Faenza (RA), Emilia-Romagna
  26. Raf Bonetta – Napoli, Campania
  27. Saccharum – Altavilla Milicia (PA), Sicilia
  28. Giotto – Firenze, Toscana
  29. Gigi Pipa – Este (PD), Veneto
  30. Giangi – Arielli (CH), Abruzzo
  31. Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania
  32. Acquaefarina – Trento, Trentino-Alto Adige
  33. ‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana
  34. Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania
  35. I Fontana – Somma Vesuviana (NA), Campania
  36. Lisola – Forio (NA), Campania
  37. I Borboni – Pontecagnano Faiano (SA), Campania
  38. Re | Mi – Sassari, Sardegna
  39. La Gatta Mangiona – Roma, Lazio
  40. La Contrada – Aversa (CE), Campania
  41. L’Orso – Messina, Sicilia
  42. Luca! – Frosinone, Lazio
  43. Grigoris – Mestre (VE), Veneto
  44. Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana
  45. TAC – Thin and Crunchy – Roma, Lazio
  46. Il Vecchio e il Mare – Firenze, Toscana
  47. Pizza & Bolle – Roma, Lazio
  48. La Piedigrotta – Varese, Lombardia
  49. L’Ammaccata – Casal Velino (SA), Campania
  50. Archestrato di Gela – Palermo, Sicilia
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