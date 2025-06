video suggerito

L’ospedale Maggiore di Lodi è stato multato: “Scarsa igiene in cucina” L’ospedale Maggiore di Lodi è stato multato per scarsa igiene nella cucina. Ha pagato una sanzione di mille euro, ma per l’Asst di Lodi a pagare deve essere la società che gestisce le pulizie nella struttura. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’ospedale Maggiore di Lodi

L'ospedale Maggiore di Lodi è stato multato dopo un controllo dei carabinieri del Nucleo antisofisticazione, più comunemente conosciuti come Nas. Con loro c'erano anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio. L'attività è avvenuta a ottobre dell'anno scorso e a marzo di quest'anno. Dopo sei controlli, a fine maggio, i militari hanno notificato una contestazione di illecito amministrativo.

La multa per scarsa igiene in cucina

I controlli effettuati da forze dell'ordine e tecnici hanno permesso di riscontrare alcune mancanze all'interno dell'ospedale. La struttura sanitaria dovrà infatti pagare una sanzione di mille euro perché non sarebbero state rispettate le norme igieniche nel contesto della garanzia della sicurezza alimentare. Sostanzialmente: scarsa igiene in cucina.

La richiesta dell'Asst di Lodi

Appresa la notizia, l'azienda socio sanitaria territoriale di Lodi ha deciso di capirci di più perché ritiene di non essere responsabile diretta delle mancanze. Per questo motivo, come riportato dal quotidiano Il Giorno, ha chiesto chiarimenti alla società che gestisce il servizio di pulizia. In particolare ha richiesto una relazione per eventuali controdeduzioni alla contestazioni che si trovano nei verbali dei Nas.

L'Asst ha subito pagato la sanzione e ha messo nero su bianco che le negligenze vadano attribuite alla società responsabile del servizio di pulizia. Per l'Azienda non ci sono elementi concreti per far ricorso, ma a suo dire la multa deve essere pagata dalla società che si occupa della pulizia e che la stessa debba corrispondere eventuali penali.