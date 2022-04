Lonato del Garda, ragazzino di 15 anni si allontana da una comunità e scompare: l’appello della madre Giorni di angoscia a Lonato del Garda per la famiglia di Leonardo Prestigiacomo, ragazzino di 15 anni che risulta scomparso dopo essersi allontanato dalla comunità che lo ospitava.

A cura di Francesco Loiacono

Sono giorni drammatici quelli che sta vivendo una donna, Irina, che dallo scorso martedì non ha più notizie del figlio Leonardo Prestigiacomo. Il ragazzo, 15 anni, era ospitato in una comunità di Lonato del Garda, struttura dalla quale si sarebbe allontanato probabilmente in maniera volontaria. Dallo scorso 19 aprile nessuno ha più avuto sue notizie e la famiglia, che risiede a Brescia, dopo essersi rivolta alle forze dell'ordine ha anche lanciato diversi appelli sui social network e sui media.

Uno degli appelli lanciato dalla madre di Leonardo è stato pubblicato sul gruppo social "Brescia che non vorrei": poche righe corredate da una foto del ragazzo che potrebbe aiutare a riconoscerlo. Purtroppo la madre non è in grado di fornire ulteriori dettagli su, ad esempio, il tipo di abbigliamento indossato dal figlio al momento della scomparsa, a parte il dettaglio che il ragazzo di sicuro indossa delle scarpe da ginnastica bianche e blu come quelle della foto. La donna è certa che il figlio si sia allontanato a piedi, dal momento che non disponeva di alcun mezzo: "Chiunque lo veda mi contatti subito al 388.4737334", ha scritto la madre. Sono stati già molti gli utenti che hanno condiviso il post sui propri profili e su altre pagine social, nella speranza che il passaparola possa servire ad avere informazioni utili sul ragazzo.

Altre volte il ragazzino si era allontanato dalla comunità, ma mai così a lungo

Già in passato a quanto pare il ragazzo si era allontanato dalla comunità alla quale è stato affidato: le altre volte però aveva fatto ritorno dopo poche ore. In questa circostanza invece Leonardo, che non avrebbe con sé né lo smartphone né i documenti, non dà sue notizie ormai da giorni e la madre e i parenti, che lo hanno cercato invano nei luoghi che è solito frequentare assieme ai suoi amici, temono che possa essergli capitato qualcosa di brutto.