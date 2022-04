Violenta due studentesse di 16 e 15 anni sul bus: arrestato un uomo di 50 anni Un uomo di cinquant’anni è stato arrestato con l’accusa di aver molestato due ragazzine di 15 e 16 anni sul bus 90 a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Avrebbe violentato e molestato almeno due ragazze minorenni su un autobus: è questa l'accusa nei confronti di un uomo di cinquant'anni che è stato arrestato nella giornata di mercoledì 6 aprile. Il 50enne – che stando agli accertamenti della Questura – non avrebbe precedenti, è stato portato in carcere a San Vittore dove resterà a disposizione degli inquirenti.

Le indagini partite dalla denuncia di una 15enne

Gli episodi risalirebbero al periodo che va tra novembre 2021 e gennaio 2022: sono almeno due le adolescenti che avrebbero subito violenza e molestie. In entrambi i casi sarebbero avvenuto sulla linea autobus 90. Le indagini sono partite dopo che una ragazza di 15 anni è andata al commissariato di Scalo Romana, vicino al suo istituto scolastico, per denunciare che da novembre un uomo continuava a molestarla sull'autobus. Dalle indagini si è poi risaliti all'altra ragazza, una 16enne.

L'uomo è stato trovato e arrestato

Tutte e due le adolescenti sono state poi ascoltate dagli agenti del commissariato. Oltre a raccontare le molestie subite, hanno subito riconosciuto l'uomo che – nei mesi precedenti – era stato posto sotto osservazione dagli stessi investigatori. Da ulteriori approfondimenti, è emerso che l'uomo non avrebbe un domicilio fisso. È stato quindi ricercato per diversi giorni fin quando non è stato trovato mentre scendeva dall'autobus 91. È stato poi portato in carcere dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore si svolgerà l'interrogatorio di garanzia. Saranno svolte ulteriori indagini per capire se vi siano altre ragazze molestate.