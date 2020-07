Un grave incidente stradale, molto insolito, si è verificato questa mattina a Lonato sul Garda, piccolo centro nella provincia di Brescia, dove un'automobile ha travolto, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo che stava partecipando, insieme ad un'altra persona, ad una escursione a cavallo: nell'impatto, purtroppo, l'animale è deceduto, dopo aver impattato con violenza contro il parabrezza della vettura. Sono molto gravi, invece, le condizioni di salute del centauro, un uomo di 63 anni, che nell'incidente è stato sbalzato dalla sella e ha impattato violentemente l'asfalto. Soccorso dai sanitari del 118, il 63enne è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia, dove come detto le sue condizioni di salute sono considerate gravi. Illeso, ma sotto choc, il conducente della vettura che ha investito l'uomo e l'animale. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Lonato per effettuare tutti i rilievi del caso e per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, ancora poco chiara.

Altro grave incidente, purtroppo mortale, si è verificato questa mattina a Suzzara, nella provincia di Mantova. La vittima è un uomo di 85 anni, Antonio Rendinello, probabilmente colto da un malore mentre, alla guida della sua automobile, si stava recando con la moglie a messa. Stando a quanto si apprende, la vettura dell'uomo ha sbandato ed è andata a schiantarsi contro il cancello di una scuola elementare: sul posto i sanitari di Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza che, nonostante i tentativi di rianimarlo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'85enne. Ferita, in maniera non grave, la moglie della vittima, una donna di 79 anni.