Tragedia a Suzzara, in provincia di Mantova. Un anziano è morto in un incidente stradale, poco prima delle 8 di mattina di oggi, domenica 19 luglio, mentre era in auto con la moglie per andare a messa. La vittima è Antonio Rendinello, 85enne del posto. Probabilmente è stato colto da malore alla guida della sua utilitaria.

Alcuni testimoni che hanno assistito alla scena hanno raccontato di aver visto sbandare l'auto, che poi è andata a sbattere contro il cancello di una scuola materna. Nello schianto è rimasta ferita in maniera non grave la moglie 79enne dell'uomo, che in seguito è stata ricoverata all'ospedale di Mantova. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 Areu, con tre ambulanze e un mezzo dell'elisoccorso. I medici hanno provato a rianimare l'anziano con un lungo massaggio cardiaco, ma tutti i tentativi sono risultati vani. Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Gonzaga e i vigili del fuoco di Mantova.

Ragazzino di 12 anni cade in bicicletta, ricoverato con un grave trauma cranico all'ospedale di Bergamo

Un altro grave incidente si è verificato in provincia di Bergamo, nel pomeriggio di sabato 18 luglio. Un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in bicicletta avvenuto a Bolgare, in provincia di Bergamo, nella serata di sabato 18 luglio. Il bambino è caduto, per cause ancora da accertare, e ha riportato una grave ferita alla testa. È ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Papa Giovanni XXIII.