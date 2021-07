Tragedia nella sera di giovedì primo luglio a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Qui una donna di 57 anni è morta dopo esser stata investita da un'auto. Ancora sono poche le informazioni necessarie a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto: certo è che la donna si trovava in viale Ticino verso le 22.30 quando è stata travolta da un'auto.

Inutili i tentativi per salvare la donna

Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i medici e paramedici di due ambulanze e un'automedica. Purtroppo i disperati tentativi di salvare la donna non sono serviti a nulla: la 57enne è morta sul colpo. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche un ragazzo di 21 anni e una donna di 87: nessuno di loro però è rimasto ferito gravemente, non sono in pericolo di vita. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire all'esatta dinamica di quanto accaduto: da capire soprattutto eventuali responsabilità.

Poche ore prima morto un 22enne in un altro incidente

Poche ore prima tre giovanissimi sono rimasti coinvolti in un tragico incidente stradale che si è verificato sull'Autostrada A8, l'Autolaghi, all'altezza di Legnano, nel Milanese. Un ragazzo di 22 anni è purtroppo morto mentre due ragazze, di 21 e 22 anni, sono rimaste lievemente ferite nello scontro tra la loro auto e la vettura sulla quale viaggiava il giovane. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, l'auto su cui viaggiava il ragazzo avrebbe tamponato la vettura sulla quale si trovavano le due ragazze. L'impatto è stato molto violento: il ragazzo è morto sul colpo, le due ragazza sono rimaste ferite lievemente.