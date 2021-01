La Lombardia potrebbe diventare zona rossa. Oggi, venerdì 15 gennaio, si terrà il consueto monitoraggio della Cabina di regia con i dati sulla situazione epidemiologica nelle diverse regioni d'Italia. Successivamente il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l'ordinanza che potrebbe inserire la Regione nella fascia più critica, ordinanza che poi potrebbe entrare in vigore già domenica 17 gennaio. In tal caso, la permanenza della Lombardia in zona rossa dovrebbe durare quindici giorni. Al termine di questo lasso di tempo, e se i dati e gli indicatori lo consentiranno, la Regione potrebbe tornare a essere arancione. Con l'entrata nell'area di massimo rischio e con l'entrata in vigore del nuovo Dpcm cambieranno nuovamente le regole per tutto il territorio lombardo.

Come cambieranno gli spostamenti in zona rossa

In questi quindici giorni, sarà vietato spostarsi all'interno del proprio Comune se non per comprovate esigenze di necessità, salute e lavoro. Per muoversi sarà quindi indispensabile munirsi di autocertificazione. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Relativamente agli spostamenti, la deroga più importante riguarda la visita a parenti e amici. Anche in zona rossa, sarà possibile spostarsi in un'abitazione privata, nel rispetto del coprifuoco nazionale che rimarrà tra le 5 e le 22 di sera. Potranno muoversi massimo due persone che potranno portare con loro anche i figli minori di 14 anni, le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Chiusi i negozi e divieto d'asporto dopo le 18 per i bar

In zona rossa chiuderanno tutti i negozi che non vendono beni di prima necessità. Rimarranno infatti aperti i supermercati, le farmacie e parafarmacie, le edicole, i tabaccai e i negozi che vendono prodotti alimentari. In Lombardia rimarranno chiusi bar e ristoranti, ma in base a quanto sarà disposto dal nuovo Dpcm, sarà vietato sia per le zone rosse che per quelle arancioni e gialle il servizio d'asporto dopo le 18. Il divieto riguarderà solo i bar. I ristoranti infatti potranno continuare a usufruire del servizio. Permane invece la possibilità di consegna a domicilio. Nella Lombardia zona rossa inoltre continueranno a rimanere chiusi musei, cinema, teatri, palestre e piscine.