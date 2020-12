I primi vaccini contro il Covid-19 in Lombardia potrebbero essere somministrati domenica 27 dicembre. L'annuncio è stato fatto dal presidente della Regione, Attilio Fontana, che ha spiegato che se nella giornata odierna arriverà la tanto autorizzazione da parte dell'Ema (l'agenzia europea del farmaco), anche la Lombardia parteciperà il 27 dicembre al "Vaccine day", una giornata in cui in tutta l'Unione europea verranno iniettate le prime simboliche dosi.

Fontana: Passiamo dalla difesa all'attacco, primi mille vaccini il 27 dicembre

"Finalmente passiamo dalla difesa all'attacco", ha scritto il governatore leghista in un post su Facebook -. Se tutto sarà confermato la Lombardia effettuerà i primi 1000 vaccini il 27 dicembre, nella giornata ‘simbolo' contro il Covid scelta a livello comunitario". La campagna vaccinale vera e propria, che si preannuncia come la più massiccia di sempre, partirà invece ai primi di gennaio. Alla Lombardia, come aveva indicato in una nota il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri, arriveranno poco meno di 305mila dosi del vaccino Pfizer, il primo che dovrebbe ricevere il via libera da parte dell'autorità di controllo europea e, in subordine, dall'Aifa (l'Agenzia italiana del farmaco). "In Lombardia le prime 305 mila dosi di vaccino anti-Covid, in arrivo ai primi di gennaio, saranno destinate a operatori sanitari, ospiti e personale delle Rsa (le residenze sanitarie assistenziali per anziani, ndr), personale di Areu (l'Azienda regionale emergenza urgenza, il 112 ndr) e delle Croci di soccorso e medici di medicina generale", ha precisato Fontana nel suo post. Entro le successive tre settimane arriveranno le ulteriori dosi che saranno necessario per il richiamo a coloro che si sono già vaccinati e per coprire altre persone nelle categorie indicate come prioritarie per ricevere il vaccino contro il Coronavirus.