Lodi, incidente in tangenziale: coppia travolta da un’auto mentre cambia una ruota, grave la ragazza Violento incidente nel pomeriggio di ieri lungo la tangenziale di Lodi. Una ragazza, che insieme ad un amico stava cambiando la ruota dell’auto, è stata travolta da un altro veicolo.

Dramma nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 27 novembre, a Lodi, dove si è consumato un violento incidente. Teatro dell'accaduto, la tangenziale cittadina, le cui corsie in direzione Sud sono rimaste bloccate per diverso tempo. A schiantarsi sono state due auto. Tre in totale i feriti di cui una grave. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area prima di avviare le indagini.

Ragazza di 19 trasportata in ospedale con l'elisoccorso

Erano da poco passate le 18 quando una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino del numero unico. Sul posto, l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato tre ambulanze e un'automedica, ma vista la gravità della situazione, è stato fatto alzare in volo anche l'elisoccorso da Milano. Tre in totale le persone ferite, una di loro in condizioni gravi. Queste sono state medicate dagli operatori sanitari, accorsi insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale di Lodi i cui agenti hanno dapprima messo in sicurezza l'area e poi effettuato tutti i rilievi del caso. A patire le conseguenze peggiori sarebbe una ragazza di 19 anni, trasportata in elicottero al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. Al momento non si conoscono le sue condizioni ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito sinora dagli agenti di polizia intervenuti, sembrerebbe che un'auto abbia travolto due ragazzi intenti a sostituire una gomma alla loro autovettura. Drammatico l'impatto. Dopo la chiamata ai soccorsi la circolazione lungo la tangenziale lodigiana è rimasta bloccata per ore e solo in serata la situazione è tornata normale