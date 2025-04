Lo spiano e gli rubano 5mila euro appena prelevati con il trucco della gomma bucata: di cosa si tratta

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Ieri mattina, venerdì 25 aprile, un uomo di 67 anni è stato derubato dei 4.900 euro appena prelevati a un bancomat di via Padova, a Milano. I tre ladri – poi arrestati dalla polizia – hanno utilizzato il trucco della gomma bucata.

Secondo le informazioni disponibili, il tutto sarebbe avvenuto intorno alle ore 11:00 di ieri mattina quando la vittima non si sarebbe accorta della presenza, poco lontano, di quattro uomini a tenerlo d'occhio, pronti a entrare in azione in seguito al prelievo. All'uscita della banca di via Padova, quando il 67enne si sarebbe diretto verso la sua auto parcheggiata uno dei membri della banda, un cubano di 61 anni, avrebbe infatti rivolto un cenno per avvisare i complici, due 37enni e un quarto uomo ancora non identificato.

A quel punto proprio quest'ultimo si sarebbe avvicinato alla vittima per segnalare una presunta foratura a uno degli pneumatici. Ed è qui che è scatta la trappola della gomma bucata perché, nel momento in cui il 67enne è sceso dal veicolo per verificare il presunto foro, uno dei membri della banda si sarebbe infilato nella macchina per prendere il giubbotto con il bottino e scappare in direzione viale Monza.

La fuga, però, è durata poco perché tutta la vicenda è avvenuta sotto gli occhi dei poliziotti della VI sezione della Squadra mobile, che avevano iniziato a monitorare il gruppo criminale dopo aver notato il 61enne che si aggirava con fare sospetto fuori dalla banca. Così, gli agenti sono riusciti a bloccare tre membri della banda con l’accusa di furto aggravato in concorso. I soldi sono stati recuperati e restituiti al 67enne.