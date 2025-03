video suggerito

Lo speaker radiofonico Fernando Proce è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale: "Il fatto non sussite" Fernando Proce, dj e speaker di radio R101, è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale. Il conduttore era finito a processo nel 2020 dopo che una ragazza lo aveva denunciato, raccontando di aver subito da parte sua violenze fisiche e verbali mentre faceva la gavetta presso la stazione radiofonica.

Il dj e speaker radiofonico Fernando Proce è stato assolto dall'accusa di violenze sessuali: secondo i giudici dell'undicesima sezione penale del tribunale di Milano il fatto non sussiste.

Voce di R101 e di altre importanti emittenti, Proce era finito in tribunale dopo la denuncia di una ragazza che aveva da poco cominciato a lavorare presso la stazione radiofonica e che aveva raccontato di aver subito diversi episodi di molestie sia verbali che fisiche da parte del conduttore, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2020. Le successive indagini, coordinate dal dipartimento fasce deboli della Procura, avevano portato nel 2020 al rinvio a giudizio per lo speaker 60enne da parte del giudice per l'udienza preliminare, con la vittima che si era costituita parte civile nel processo.

Oggi Proce, difeso dagli avvocati Salvatore Pino, Ladislao Massari e Matias Manco è stato assolto dal tribunale di Milano con formula piena, perché secondo la sentenza "il fatto non sussiste".

Quella di Proce è una delle voci più conosciute in Italia, che ha lavorato per emittenti come Rtl 102.5, Radio 105 e Radio Monte Carlo, prima di arrivare a R101. Dopo alcune esperienze nelle radio regionali, lo speaker ha vinto diversi premi: dal Dance Award nelle vesti di miglior dj al Telegatto per "La voce più bella della radio" sino alle tre premiazioni all'Oscar radiofonico Cuffie D'Oro.