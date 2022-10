Lo invita in casa con la scusa di fare sesso, ma lo aggredisce e gli ruba il portafogli Brutta disavventura per un uomo che invitato in casa di una donna conosciuta online. Con la scusa di avere un rapporto sessuale è stato aggredito e derubato del portafogli.

A cura di Fabio Pellaco

Sperava di trascorrere una bella serata in compagnia di una ragazza conosciuta online, ma è andato incontro a un epilogo inaspettato. Invece di avere un rapporto sessuale con la donna è stato aggredito e derubato del portafogli.

Lo invita a casa per fare sesso e lo rapina

Una brutta disavventura quella capitata lo scorso 15 settembre a un uomo. Nei giorni precedenti, aveva conosciuto una 36enne di Saronno grazie a una app di incontri online. Secondo quanto raccontato dall'uomo, tra i due era iniziata una frequentazione che, seppur agli inizi, sembrava procedere a gonfie vele.

Proprio il 15 settembre la donna lo ha invitato nel suo appartamento di via Vecchia per Solaro alludendo a un possibile rapporto sessuale. Ma quando l'uomo ha varcato la soglia dell'abitazione non ha trovato ciò che si aspettava.

Nell'appartamento era presente un altro uomo che, insieme alla 36enne, lo ha prima aggredito e poi rapinato dei soldi che aveva nel portafogli. Dopodiché i due lo hanno letteralmente buttato fuori di casa. Il bottino della rapina è stato quantificato in 200 euro, tanto quanto era il valore delle banconote che l'uomo aveva con sé al momento dell'incontro.

La donna è stata identificata grazie al cellulare

La vittima ha quindi sporto denuncia agli agenti del comando di Polizia Locale di Saronno che hanno ascoltato il racconto della sua disavventura. Le indagini condotte dagli inquirenti hanno preso il via dagli elementi che potevano essere trovati a partire dal numero di cellulare della donna.

L'autrice della rapina è stata poi identificata e accompagnata al comando di Polizia che ha sede nel municipio di Saronno in piazza della Repubblica. Lì è stata denunciata per i fatti commessi.