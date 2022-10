Entra di nascosto nella casa del genero, ruba un Rolex e poi lo rivende: denunciata 51enne Una donna di 51 anni è stata denunciata, in provincia di Pavia, dopo essere stata scoperta a rubare un Rolex al fidanzato della figlia e averlo rivenduto.

È entrata in casa sua, gli ha rubato un Rolex e poi lo ha rivenduto: sarebbe questa la ricostruzione dell'episodio che è costata una denuncia a una donna di 51 anni residente a Cassolnovo, in provincia di Pavia.

A scoprirla sono stati gli stessi carabinieri che poi l'hanno portata in caserma. La sua vittima altro non è che il fidanzato della figlia, residente nello stesso paese.

La donna gli ha rubato le chiavi di casa

In base agli elementi raccolti dai militari, la futura suocera gli avrebbe preso di nascosto le chiavi di casa. Sapendo che il ragazzo sarebbe stato impegnato in alcune commissioni, sarebbe entrata nella sua abitazione e avrebbe portato via soldi – circa 120 euro – e un Rolex dal valore di circa 2.600 euro.

Subito dopo aver messo a segno il colpo, la cinquantunenne sarebbe andata da un gioielliere, il cui negozio si trova a Trecate, in provincia di Novara: il titolare ha accettato di acquistare il prezioso orologio.

Dalla vendita dell'orologio ha ottenuto 1.100 euro

Da lui, avrebbe ottenuto infatti 1.100 euro. Nel frattempo, il 26enne è rientrato nel suo appartamento e non ha più trovato né il Rolex né il denaro. Dopo aver compreso di essere stato vittima di un furto, si è recato subito in caserma per sporgere denuncia. Di certo non immaginava l'epilogo di questa assurda storia.

Per i carabinieri è stato semplice risalire alla presunta responsabile: dopo aver svolto i rilievi, i militari hanno capito cosa fosse successo. Hanno quindi rintracciato la donna e l'hanno denunciata. Dopodiché sono riusciti a rintracciare la refurtiva e restituirla al legittimo proprietario.