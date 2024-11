Omicidio Giulia Tramontano, oggi in diretta la requisitoria del processo contro Impagnatiello: presente la madre della 29enne

Per l'udienza che si tiene oggi, lunedì 11 novembre, davanti alla Corte d'Assise è prevista la discussione dei pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessia Menegazzo. Dopo i due magistrati, parleranno anche l'avvocato Giovanni Cacciapuoti, avvocato di parte civile, e i difensori di Alessandro Impagnatiello, le legali Giulia Geradini e Samantha Barbaglia. Non è escluso che già in giornata, se i tempi non si allungheranno eccessivamente, si potrebbe già arrivare alla sentenza. In caso contrario, la data prevista per la nuova udienza è il 25 novembre.

Il 31enne è accusato di aver ucciso con 37 coltellate Giulia Impagnatiello, la sua compagna 29enne con la quale conviveva a Senago (Milano) e che aspettava il loro figlio. Il barman è, quindi, imputato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi, dalla crudeltà, dalla premeditazione e dal vincolo della convivenza. Inoltre, deve rispondere di interruzione di gravidanza non consensuale e di occultamento di cadavere. Reati che, secondo la perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assise, avrebbe commesso quando "era in grado di intendere e di volere".