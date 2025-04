video suggerito

Litigano per un parcheggio e aggrediscono una coppia con pugni e spray al peperoncino: coniugi in ospedale Domenica sera una coppia di Cologno Monzese è stata aggredita da due sconosciuti a Vertemate con Minoprio (Como) a causa di una lite degenerata per il parcheggio dell'auto. Il marito è stato colpito con un pugno, mentre la donna è stata intossicata con uno spray al peperoncino.

Ieri sera una banale lite per un parcheggio è finita con un viaggio in ospedale per una coppia di Cologno Monzese, al rientro da un'uscita a Vertemate con Minoprio, in provincia di Como. Ad aggredirli con pugni e uno spray al peperoncino sono stati due uomini che si sono dati alla fuga prima dell'arrivo dei soccorsi.

Tutto è successo nella serata di ieri, domenica 27 aprile, attorno alle 21:30. La coppia, 38 anni lui e 39 anni lei, è andata a recuperare la macchina nel parcheggio in cui l'aveva lasciata: un'area di sosta davanti a una pizzeria sulla strada provinciale 35. Lì si sono accorti che la loro auto era stata bloccata da un altro veicolo che era posteggiato vicino, impedendo loro di uscire. A quel punto è cominciata una discussione tra il 38enne e altri due uomini, durante la quale il primo è stato colpito in faccia con un pugno.

La donna ha tentato di intervenire per difendere il compagno, ma i due sconosciuti hanno reagito spruzzandole addosso uno spray al peperoncino che le ha causato irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie. La coppia ha chiamato il 118 mentre gli aggressori si sono dati alla fuga.

Arrivati sul posto con un'ambulanza, gli operatori hanno fornito i primi soccorsi alle due vittime, che sono state portate in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como. I due coniugi hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri di Cantù che ora stanno svolgendo tutti gli approfondimenti del caso per tentare di risalire all'identità dei due aggressori.