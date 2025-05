video suggerito

Vede la ex fidanzata tornare a casa con il nuovo compagno e li aggredisce: coppia finisce in pronto soccorso Mercoledì pomeriggio un 49enne ha aggredito la ex fidanzata e il nuovo compagno mentre stavano rientrando a casa di lei. Il confronto verbale si è presto trasformato in uno scontro fisico, alla fine del quale la donna ha chiesto l’intervento dei carabinieri. La coppia è stata portata in ospedale in ambulanza. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Mercoledì mattina un 49enne ha visto la sua ex compagna rientrare nella sua casa di Cologno Monzese con il nuovo fidanzato e si è avvicinato con l'intenzione di affrontarli. Durante il litigio, però, i due uomini sono passati dalle parole alle mani e si sono presi a botte. A quel punto la donna ha chiamato i Carabinieri: non si sa se abbia anche deciso di denunciare l'ex compagno.

Tutto è successo nella tarda mattinata di mercoledì 7 maggio, quando la donna 39enne è rincasata in compagnia dell'uomo che ha cominciato a frequentare dopo la fine della relazione con l'ex fidanzato. Proprio quest'ultimo, vedendo i due arrivare davanti al condominio della ex compagna in via Giordano, a Cologno Monzese, si è avvicinato a loro e li ha aggrediti verbalmente. L'altro uomo ha reagito rispondendogli, ma il confronto a parole si è velocemente trasformato in una rissa. I due si sono scontrati fisicamente con calci e pugni e schiaffi, fino a quando la donna ha allertato il 112.

Sul posto sono arrivati con due gazzelle i carabinieri della tenenza e quelli della stazione di Vimodrone, che hanno separato i due uomini. Sotto il condominio della donna è arrivata poi anche un'ambulanza dell'Avis di Cologno Monzese, che ha trasferito la coppia all'ospedale San Raffaele di Milano in codice verde. L'ex compagno invece si è allontanato dicendo che avrebbe valutato se andare al pronto soccorso in autonomia.