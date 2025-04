video suggerito

Viene picchiata dall’ex fidanzato e poi abbandonata in strada: trasferita in ospedale Una ragazza di 25 anni è stata soccorsa dopo che è stata trovata da sola in strada in provincia di Como con il volto tumefatto: a picchiarla potrebbe essere stato l’ex fidanzato. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di ieri, poco prima di mezzanotte, è stata soccorsa una ragazza in provincia di Como. È stata trovata lungo la Lariana e precisamente nel tratto che attraversa il comune di Faggeto Lario. La giovane, una 25enne di Como, è stata trasferita all'ospedale Sant'Anna in codice giallo con alcuni segni di percosse che gli sarebbero stati causati dall'ex fidanzato. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Pognana Lario.

Dalle indagini degli inquirenti, infatti, la giovane avrebbe trascorso alcune ore con il ragazzo. Come riportato dal quotidiano La Provincia di Como, tra i due ci sarebbe forse stato un litigio che sarebbe quindi culminato nelle percosse. La giovane sarebbe poi stata trovata pochi minuti prima della mezzanotte in strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza inviata dal numero unico delle emergenze.

A vederla in lacrime e da sola, sarebbero stati alcuni testimoni. I soccorritori l'hanno trovata con alcuni lividi sul volto. Sia quelli che le contusioni sono state medicate in ospedale. La giovane non è in pericolo di vita. I carabinieri, che l'hanno ascoltata, adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica della vicenda e in particolare cercare di risalire all'identità dell'ex fidanzato con cui appunto avrebbe trascorso le ultime ore. Sull'episodio c'è il massimo riserbo da parte delle forze dell'ordine.