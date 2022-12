Litiga e spara contro una decina di ragazzi alla fermata della metro: arrestato 20enne Un ragazzo di vent’anni ha sparato contro una decina di ragazzi per intimidirli: l’episodio è accaduto in una metropolitana di Milano. Il ventenne è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Una lite esplosa alla fermata della metropolitana Cologno Sud tra un ragazzo di vent'anni e una decina di coetanei e termina con l'esplosione di alcuni colpi di pistola: è quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 dicembre 2022, a Cologno Monzese.

I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno tratto in arresto il ventenne che adesso dovrà rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e contestualmente denunciato in stato di libertà per procurato allarme e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

I carabinieri hanno trovato il ventenne a bordo di un treno

Stando alle notizie pervenute fino a questo momento, l'episodio risale alle 16.30: il ventenne avrebbe avuto una discussione con il gruppo di coetanei e avrebbe sparato per spaventarli. Dopo aver ricevuto l'allarme, i carabinieri hanno subito cercato di rintracciare il ragazzo che nel frattempo era scappato così come gli altri dieci giovani coinvolti. I militari hanno bloccato i treni della metro e, grazie anche alle indicazioni di alcuni testimoni, lo hanno trovato mentre cercava di confondersi tra i passeggeri dentro una carrozza.

Arrestato perché aveva con sé anche della droga

Durante la perlustrazione dell'intera, hanno trovato anche l'arma – che in realtà era una pistola a salve – che era stata nascosta tra i binari. Hanno poi perquisito il giovane, che avrebbe anche alcuni precedenti per droga, e lo hanno trovato con 48 colpi a salve, cento euro in contanti, un bilancino di precisione e circa cinquanta grammi di hashish. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre il ragazzo è stato arrestato.