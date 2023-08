Litiga con un uomo fuori da un bar e lo accoltella all’addome: arrestato un 63enne A Rovato (Brescia) un uomo di 63 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio perché avrebbe accoltellato un 49enne.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, venerdì 25 agosto, un uomo di 63 anni è stato arrestato a Rovato, comune che si trova nella provincia di Brescia, perché accusato di tentato omicidio. L'arrestato avrebbe accoltellato un 49enne all'addome al culmine di un litigio. Il ferito è ricoverato in ospedale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Il 63enne è tornato a casa per prendere un coltello

Sulla base delle informazioni raccolte fino a questo momento, sembrerebbe che i due abbiano iniziato a discutere poco dopo le 21 fuori da un bar che si trova in piazza Palestro. Al momento resta sconosciuto il motivo del litigio. I due si sarebbero picchiati e poi il 63enne sarebbe tornato a casa. E proprio nella sua abitazione avrebbe preso un coltello dalla cucina. Armato, sarebbe così riuscito. Sarebbe tornato fuori dal bar e avrebbe colpito il 49enne. Gli avrebbe dato una coltellata all'addome.

Il 49enne ricoverato in ospedale con una prognosi di quaranta giorni

La vittima avrebbe provato a reagire, ma è caduto a terra. Sono stati allertati i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), lo hanno portato all'ospedale di Chiari. Le sue condizioni sono serie, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Ha però una prognosi di quaranta giorni. Mentre i medici si prendevano cura del 49enne, i carabinieri – intervenuti con diverse pattuglie – hanno arrestato il 63enne con l'accusa di tentato omicidio.

L'uomo è stato trasferito in carcere. Oggi si è svolta l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.