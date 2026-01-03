Litiga con un 49enne e lo uccide investendolo con l’auto nel Lodigiano: 52enne arrestato per omicidio

I carabinieri hanno arrestato un 52enne per omicidio volontario a Sordio (Lodi). L’uomo avrebbe investito intenzionalmente con il suo Suv un 49enne con cui aveva appena discusso.

Un 52enne è stato arrestato nella mattinata di oggi, sabato 3 gennaio, con l'accusa di omicidio volontario dai carabinieri di Lodi. Stando a quanto emerso, ieri sera avrebbe investito intenzionalmente un 49enne con il suo Suv in una zona abitata di Sordio procurandogli ferite gravissime, che si sono rivelate poi mortali, e ferito un terzo uomo di 50 anni. Pare che i tre stessero avendo una discussione, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Il 52enne nelle prossime ore verrà condotto in carcere e lunedì prossimo, 5 gennaio, sarà sottoposto a interrogatorio di convalida.

L'episodio è andato in scena intorno alle 23 di venerdì 2 gennaio in via Turati a Sordio, una zona residenziale di villette a schiera nella provincia di Lodi. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto insieme ai soccorritori, hanno trovato il 49enne, originario di Pavia, disteso sull'asfalto già deceduto, con ferite profonde e numerose fratture. Ad alcune decine di metri di distanza, invece, c'era un Range Rover con tracce di sangue sulla carrozzeria e, pare, anche all'interno dell'abitacolo.

Il 52enne, proprietario del Suv e residente nel Milanese, è stato trovato poco lontano dal veicolo ed è stato condotto in Procura dove è stato ascoltato dagli inquirenti. Durante l'interrogatorio è emerso che è stato proprio il 52enne a investire il 49enne e, stando a quanto emerso finora, lo avrebbe fatto volontariamente. Grazie al racconto di diversi testimoni, infatti, gli investigatori hanno appreso che poco prima dell'incidente tra i due c'era stato un acceso diverbio al quale avrebbe partecipato anche un terzo uomo, sfiorato dal Suv. Al centro della discussione potrebbe esserci una questione legata ai parcheggi in zona che si protrae da tempo, ma sono ancora in corso i vari accertamenti.

Nel frattempo, il 52enne è stato condotto nel carcere di Lodi con l'accusa di omicidio volontario. Il 49enne, invece, è stato trasportato al centro di Medicina legale di Pavia, dove la prossima settimana sarà sottoposto ad autopsia. Si attendono i risultati dei rilievi del reparto scientifico, soprattutto sulla vettura ora sotto sequestro. Nessuna telecamera di sorveglianza pubblica avrebbe ripreso le fasi dell'investimento.