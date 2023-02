Litiga con la madre e le taglia un dito con la rotella per la pizza Oggi per il giovane residente ad Agrate Brianza (Monza), che stava beneficiando dell’affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione, arrivano gli arresti domiciliari. È stato condannato a una pena cumulativa di oltre 5 anni.

Un'escalation di reati tra furti, rissa e danneggiamento. Nonostante la minore età, un giovane di Agrate Brianza (Monza e Brianza) vanta un curriculum di piccola criminalità che gli è costato una condanna cumulativa a 5 anni e 2 mesi di reclusione: tra le accuse, quella di aver tagliato alla madre un dito dopo una lite, utilizzando una rotella casalinga per tagliare la pizza.

Oggi per il giovane, che stava beneficiando dell'affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione da settembre dello scorso anno, arrivano però gli arresti domiciliari: troppe sono state le violazioni delle prescrizioni imposte dal giudice, come l'evitare di frequentare pregiudicati e di assumere sostanze stupefacenti.

Tutte le violazioni sono state così comunicate al Tribunale per i Minorenni di Milano, che ha emesso una ordinanza di sostituzione della misura in atto con gli arresti domiciliari per la pena residua di oltre tre anni.

Tutti i reati commessi e la condanna a oltre 5 anni

Ma non solo l‘attacco violento e ingiustificato verso la madre, a seguito di una lite avvenuta tra le mura di casa. Tra i capi d'accusa che sono costati al ragazzo di Agrate Brianza la condanna a più di 5 anni di reclusione c'è anche infatti il furto di una cassa bluethoot a un coetaneo, quello di alcune biciclette, svariate tentate rapine e, infine, anche un episodio di oltraggio a pubblico ufficiale: insieme ad altri due minorenni, affacciandosi dalla finestra di casa, aveva infatti rivolto frasi oltraggiose a una pattuglia dei carabinieri che stava svolgendo un posto di controllo nella piazza sottostante.