Litiga con la dipendente della lavanderia e le spruzza il profumo in faccia: interviene l’ambulanza Una 30enne ha discusso con la dipendente di una lavanderia perché non aveva il talloncino per ritirare l’abito. Dopo una lite, la cliente ha tirato fuori un profumo e l’ha spruzzato in faccia a lei e a una sua collega.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Due ambulanze e un'automedica del 118 sono intervenute nella mattinata di oggi, venerdì 16 giugno, in una lavanderia di via Adriano a Milano, nella zona nordest della città. A chiamare i soccorsi sono state le due dipendenti dell'esercizio commerciale perché poco prima una cliente, arrabbiata con loro, gli ha spruzzato addosso una sostanza che poi si è rivelata essere solo profumo.

La lite per il talloncino dimenticato

Intorno alle 8:30 di questa mattina, una donna sulla 30ina si è presentata in una lavanderia di via Adriano per ritirare un abito che aveva lasciato lì qualche giorno prima. Come da prassi, le due commesse, due giovani donne di 19 e 27 anni, le hanno chiesto se poteva mostrare il talloncino che le avevano lasciato quando gli aveva affidato il vestito.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti di polizia, la cliente non aveva il tagliandino con sé e, di fronte al rifiuto delle dipendenti di riconsegnarle l'abito, sarebbe andata su tutte le furie. Dopo qualche parola, la 30enne ha estratto un profumo e lo ha spruzzato contro le due commesse.

L'arrivo dei sanitati del 118 e gli accertamenti della polizia

Non sapendo se quella sostanza che gli era finita addosso fosse pericolosa o meno, le vittime hanno richiesto l'intervento del 118 che ha mandato sul posto due ambulanze e un'automedica. La polizia arrivata con una volante ha però accertato in pochi minuti che la 30enne aveva spruzzato solo profumo.

Per questo motivo, per le due dipendenti della lavanderia non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale, ma sono bastati alcuni controlli sul posto. Al momento non risultano provvedimenti adottati nei confronti della cliente.