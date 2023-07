Ragazzo di 23 anni litiga con la madre e sale sul tetto per tirarle addosso le tegole Un giovane ha iniziato a litigare con la madre tanto da arrivare ad arrampicarsi sul tetto e tirarle addosso le tegole: il 23enne in casa viveva con dieci cani.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 23 anni è stato bloccato dai carabinieri dopo che è stato protagonista di qualche momento di tensione con la madre. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto il giovane, affetto da alcune fragilità, ha iniziato a litigare con la madre tanto da arrivare ad arrampicarsi sul tetto e tirarle addosso le tegole. Tutto è accaduto in nella zona centrale di un paese del cremonese. Il 23enne si è calmato solo dopo l'arrivo delle forze dell'ordine.

Il ragazzo vive in casa con dieci cani

Non sono note le cause della discussione con la madre ma sembrerebbe che il ragazzo – come riporta La Provincia di Cremona – viveva in condizioni precarie: nella sua casa teneva dieci cani Alano, ovvero di grandi dimensioni. I cani erano due adulti e tutti gli altri cuccioli. Quando sono iniziate le urla e il ragazzo è salito sul tetto tutto il paese si è preoccupato. Ancora di più quando il giovane ha iniziato a lanciare le tegole contro l'auto della madre rovinando tutta la parte anteriore. Subito c'è chi ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine che in poco tempo hanno raggiunto il 23enne: solo allora il ragazzo ha iniziato a calmarsi e a scendere dal tetto.

L'appartamento dichiarato inagibile

Quando le forze dell'ordine sono entrate nell'appartamento hanno trovato i cani e le condizioni igieniche precarie. I cani, che sono risultati essere di proprietà della madre che li aveva affidati al figlio, sono stati portati nel canile di Calvatone dove i veterinari si sono presi cura di lui. Intanto è stato chiesto anche l'intervento dei servizi sociali e i tecnici comunali. La casa è stata dichiarata inagibile e inabitabile proprio a causa delle condizioni di degrado. Il 23enne è stato portato poi dalle forze dell'ordine in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.