Ambulanza si schianta durante un trasporto: muore un uomo Un uomo è morto dopo due giorni di ricovero in ospedale. Era a bordo di un’ambulanza che l’11 luglio si è schiantata contro un muretto a Parabiago (Milano).

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

È deceduto l'84enne di Parabiago (Città Metropolitana di Milano) che era a bordo dell'ambulanza che lo scorso martedì 11 luglio è finita fuori strada in viale Lombardia schiantandosi contro una siepe e un muro di cinta. L'anziano, ricoverato all'ospedale San Carlo di Milano, aveva riportato fratture costali e un'emorragia addominale.

La dinamica dell'incidente

In un primo momento le condizioni dell'84enne non erano state considerate particolarmente gravi. A bordo dell'ambulanza c'erano in tutto tre persone. Da una prima ricostruzione, pare che l'autista arrivato nei pressi della rotonda tra la strada provinciale 109 e via Butti, non sia riuscito a rallentare a causa di un guasto meccanico.

Della vicenda se ne sta occupando la Procura di Busto Arsizio che ha già disposto l'autopsia sul corpo dell'anziano.

L'intervento dei soccorsi

Sul luogo dell'incidente erano arrivate tre ambulanze, della Croce Rossa, dei volontari di Arluno e di Rho Soccorso, due automediche, i vigili del fuoco di Legnano che si sono occupati dell'estrazione dei passeggeri dal veicolo e i carabinieri. L'84enne era stato soccorso con fratture costali e un'emorragia addominale, ed era stato trasportato all'ospedale San Carlo di Milano.

Nello schianto dell'ambulanza, adibita al trasporto di persone con disabilità e con problemi di salute, è rimasto ferito anche un uomo di 65 anni che è stato trasportato all'ospedale di Legnano con un trauma cranico facciale e diverse fratture.

È rimasto illeso, invece, l'autista. L'uomo, un 62enne, pare non abbia riportato alcuna conseguenza nello schianto, al punto che per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale.