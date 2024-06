video suggerito

Litiga con il vicino di casa e lo ferisce con una baionetta d’epoca: denunciato 80enne Un 35enne è stato ferito a un piede con una baionetta impugnata da un vicino di casa. I militari hanno denunciato l’80enne di Melzo (Milano) per lesioni e porto abusivo d’arma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La baionetta sequestrata dai carabinieri

Un 80enne, residente a Melzo (nella Città Metropolitana di Milano) è stato denunciato dai carabinieri per lesioni e porto abusivo di atti a offendere. L'anziano, nella giornata di ieri lunedì 3 giugno, avrebbe afferrato una baionetta d'epoca, probabilmente un cimelio d'epoca conservato per anni, e avrebbe colpito un vicino di casa con cui stava litigando.

La baionetta infilzata sul piede del vicino

Stando a quanto ricostruito, la lite tra i due vicini sarebbe esplosa nel pomeriggio del 3 giugno. Non è stato reso noto il motivo della discussione, ma pare che alla base ci fossero questioni condominiali mai risolte che si stavano trascinando da tempo. Ad un certo punto, l'80enne sarebbe entrato in casa sua, nel centro di Melzo (comune nell'hinterland est di Milano) e avrebbe impugnato una baionetta.

La lama, lunga 30 centimetri, sarebbe un cimelio di guerra, una di quelle armi bianche che solitamente veniva montata all'estremità di un fucile in caso di scontro ravvicinato e corpo a corpo. L'80enne l'avrebbe poi infilzata in un piede del vicino di casa di 35 anni.

Leggi anche La lite tra vicini per il troppo rumore finisce in sparatoria: uno dei due si barrica in casa

L'anziano è stato denunciato

Sul posto poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Melegnano in codice verde. I medici hanno accertato che le lesioni riportate non erano particolarmente gravi e, dopo essere stato medicato, il 35enne è stato dimesso ed è tornato a casa.

Per quanto riguarda l'anziano, invece, i carabinieri lo hanno condotto in caserma dove è stato ascoltato. Qui l'80enne avrebbe fornito la propria versione dei fatti, prima di tornare in libertà. I militari hanno comunque provveduto a denunciarlo per lesioni e porto abusivo di atti a offendere, e a sequestrare la baionetta.