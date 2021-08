Litiga con il padre, distrugge la casa ed evade dai domiciliari: arrestato Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo che ha litigato con il padre, ha distrutto la casa ed è evaso dai domiciliari. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri mentre stava rubando dentro un’auto. Il fatto è accaduto ieri sera, venerdì 20 agosto, a Inveruno, un comune in provincia di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha litigato con il padre, ha distrutto la casa ed è poi evaso dagli arresti domiciliari: è successo ieri sera sabato 21 agosto a Inveruno, comune in provincia di Milano. I carabinieri – allertati dal padre – dopo essere entrati nell'appartamento e aver visto i danni commessi, sono riusciti a rintracciarlo mentre stava rubando a bordo di un'automobile. Il 30enne è stato arrestato ed è stato portato in carcere.

Il 30enne sorpreso a rubare dentro un'automobile

Il padre del 30enne, un uomo di 63 anni, ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Il 63enne ha raccontato di non essere stato in grado di contenere il figlio che ha distrutto l'intera a casa. Una volta giunti nell'abitazione, i militari delle centrale operativa di Legnano e della Stazione di Busto Garolfo hanno trovato tutto a soqquadro: numerosi oggetti erano infatti stati distrutti. Da lì sono partite le ricerche. I carabinieri hanno trovato un uomo che aveva sfondato il vetro di un'auto. Quando l'hanno bloccato, hanno scoperto che si trovava del figlio del 63enne evaso dai domiciliari.

A Guidizzolo 53enne maltratta i genitori per avere i soldi per la droga

Quanto accaduto ricorda un episodio verificatosi qualche giorno fa a Guidizzolo, comune in provincia di Mantova. Un uomo di 53 anni ha maltratto per un anno i genitori anziani. Li ha minacciati per mesi costringendoli a consegnargli ingenti somme di denaro. I carabinieri, una volta ricevuta la denuncia, hanno posto fine all'incubo dei due anziani. I militari hanno infatti arrestato il 53enne con l'accusa di furto, maltrattamenti in famiglia, violenza privata ed estorsione. L'uomo adesso si trova in carcere.