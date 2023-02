Litiga con i figli e se ne va di casa, trovata nel bosco: “Ho paura che non mi vogliano più” Una donna di 80 anni ha deciso di uscire di casa e far perdere le proprie tracce. Una volta ritrovata, ha spiegato ai carabinieri che aveva litigato con i figli e che pensava non la volessero più.

A cura di Enrico Spaccini

Aveva da poco litigato per l'ennesima volta con i suoi figli. I motivi erano sempre gli stessi, vecchi attriti di famiglia, ma questa volta credeva che si fosse oltrepassato il limite. Per questo motivo, nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 20 febbraio, una donna di 80 anni di Macherio (in provincia di Monza e della Brianza) ha deciso di uscire di casa e di far perdere le proprie tracce. Ritrovata solo a notte fonda, ha spiegato ai carabinieri il motivo del suo gesto: "Pensavo che i miei figli non mi volessero più".

La fuga nei boschi di Macherio

È stata una decisione impulsiva, di sicuro non programmata. È uscita di casa diretta verso i boschi senza il cappotto e senza portarsi dietro nemmeno il cellulare. Suo marito, che soffre di seri problemi di salute, si è accorto della sua assenza qualche ora più tardi e ha subito avvertito i figli.

Una volta accertati dell'assenza della madre, hanno chiamato il 112 dando l'allarme. A intervenire sono stati i carabinieri di Biassono che hanno iniziato le ricerche dai luoghi che la donna frequenta abitualmente. Il tempo passava e dell'80enne non c'era traccia. Allora i militari hanno deciso di attivare il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse, chiedendo il supporto delle locali squadre di ricerca della Protezione civile

L'anziana fuggitiva è stata ritrovata solo alle 3:30 di notte, sotto un albero dei boschi di Macherio. Era infreddolita, ma comunque in buone condizioni. È stata, quindi, condotta in caserma dove ha spiegato che dopo il litigio di quel pomeriggio i suoi figli non la volessero più con loro. La donna è stata poi portata all'ospedale di Vimercate, dove è stata sottoposta ad alcuni accertamenti, e infine riconsegnata alla sua famiglia.