L’intero paese di Gemonio al buio: oltre 430 famiglie da ore senza corrente Il paese di Gemonio, in provincia di Varese, ha dovuto fare i conti per tutta la serata con un black out che ha coinvolto 431 utenze: molte case sono state costrette al buio e a rinunciare all’elettricità. Sul posto da ore ci sono i tecnici che stanno cercando di ripristinare la corrente: si cerca ancora di capire da cosa è stato generato il guasto.

A cura di Giorgia Venturini

Un intero paese in black-out. È quello che stanno vivendo i cittadini di Gemonio, paese in provincia di Varese: sono le 20 di oggi martedì 28 settembre quando salta la corrente in tutte le case. Ben 431 appartamenti e utenze sono senza corrente. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un guasto elettrico: il problema si è verificato alla cabina di via Battisti. Sul posto da ore ci sono i tecnici che stanno cercando di ripristinare la corrente. Solo da qualche minuto in qualche casa è ritornata la corrente mentre le altre attendono ancora che presto tutto torni alla normalità. Si cerca di capire da dove è partito il guasto.

In estate l'intero quartiere di Affori a Milano senza corrente

Lo scorso giugno ad andare in black out è stato il quartiere Affori, la zona Nord di Milano. Per settimana nei palazzi, negozi e uffici è andata via la corrente più volte creando non pochi disagi. Soprattutto per i commercianti che sono stati costretti a chiudere il loro negozio perché non potevano continuare senza corrente. Allora si lamentavano chiedendosi: "Chi mi ripaga di queste giornate in cui non ho potuto lavorare?". Interpellato il sindaco Giuseppe Sala aveva spiegato così quello che stava succedendo: "Ne ho parlato con i vertici di A2a perché obiettivamente è una situazione che non può funzionare. Molti dei problemi sono radicati nel tempo quindi serve un piano di investimento serio". I tecnici avevano spiegato che nella maggior parte dei casi si tratta di giunzioni della rete di media tensione interrata che distribuisce energia elettrica in città. Allora avevano dovuto fare con un grande numero di guasti concentrato in poco tempo.