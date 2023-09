L’ex compagna lo accusa di averla fatta abortire con una sostanza nella tisana, chiesti 6 anni per un 55enne Il pm di Monza ha chiesto una condanna a 6 anni di reclusione per un 55enne brianzolo. L’ex compagna lo ha accusato di averla fatta abortire quando era alla settima settimana di gravidanza.

A cura di Enrico Spaccini

Un 55enne brianzolo è stato accusato dalla sua ex compagna, che era incinta alla settima settimana di gravidanza, di averla fatta abortire sciogliendo una sostanza in una tisana e in un bicchiere di acqua di cocco che lui le aveva offerto. Il pm della Procura di Monza, Flaminio Forieri, ha chiesto per l'uomo una condanna a 6 anni di reclusione, ma lui nega tutto.

L'interruzione di gravidanza

Cinque anni fa, nel 2018, una donna monzese di 45 anni ha perso il bambino che portava in grembo. Era arrivata alla settima settimana di gravidanza quando ha avuto un aborto. Secondo lei, questo le era stato indotto dal suo ex compagno che ha provveduto a denunciare.

Come riportato da Il Giorno, la 45enne ha raccontato di aver notato un "residuo dal cattivo sapore" nella tisana e in un bicchiere di acqua di cocco che il 55enne le aveva offerto in casa propria.

Le ricerche sul computer sequestrato al 55enne

Dopo la denuncia, gli inquirenti hanno sequestrato il computer dell'uomo. Dall'analisi della cronologia internet, è emerso che il 55enne, un mobiliere vedovo e padre di figli già grandi, aveva effettuato alcune ricerche in merito a un farmaco abortivo. Inoltre, avrebbe cercato informazioni in merito al risarcimento danni per un bambino non riconosciuto e alcuni giorni dopo l'aborto sulla possibilità della presenza di eventuali tracce di quel farmaco nel sangue.

L'uomo, imputato per interruzione non consensuale di gravidanza, continua a negare ogni accusa: "Quel bambino io lo volevo, la gravidanza per me era un sogno", ha dichiarato. A dicembre dovrebbe arrivare la sentenza con la 45enne che si è costituita parte civile.