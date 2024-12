video suggerito

L'ex autista di Umberto Bossi: "Ho 89 anni e vogliono sfrattarmi da casa" Pino Babbini è l'ex autista di Umberto Bossi che rischia lo sfratto dalla sua casa a Milano: "Quando gli agenti busseranno alla mia porta mi opporrò con tutte le forze", ha detto.

A cura di Ilaria Quattrone

Umberto Bossi

Pino Babbini ha 89 anni ed è l'ex autista di Umberto Bossi, storico leader della Lega Nord. Dopo 62 anni potrebbe essere costretto a lasciare la casa in cui vive con la moglie. L'abitazione si trova in viale Monza a Milano: "Quando gli agenti busseranno alla mia porta mi opporrò con tutte le forze", ha detto.

In un'intervista al quotidiano Il Corriere della Sera, l'uomo ha raccontato che i proprietari dell'appartamento in cui vive in affitto hanno deciso di venderlo: "Io non posso acquistare la casa. Al momento per l'affitto pago 1.100 euro al mese. Anzi, mi correggo, pagano i miei figli per me".

Babbini ha ricevuto l'avviso di sfratto un anno fa: "Ormai però è esecutivo. Domani gli agenti mi butteranno fuori". L'appartamento è stato messo a vendita a 370mila euro. È grande 85 metri quadrati, ha due balconi, una camera da letto, una cucina e una sala. Nel caso in cui dovesse acquistarla l'ex autista, il prezzo scenderebbe a 340mila euro. Una cifra che però non può permettersi.

"Io voglio continuare a stare qui. Perché qui sono politicamente attivo: devo continuare a combattere per la mia Milano", ha aggiunto. Nonostante il figlio gli avesse già trovato un'altra sistemazione nello stesso quartiere, l'89enne vuole comunque rimanere nel suo appartamento: "Mia moglie vuole morire nella casa in cui vive da 60 anni. Qui abbiamo passato i nostri Natali e abbiamo cresciuto i nostri figli".

Lui e Bossi non si sentono da dieci anni. Bassini ha però chiesto aiuto a Letizia Moratti: "Ho scritto a Letizia Moratti per chiederle di darmi una mano, di acquistare lei la mia casa. Inutile dire che non mi ha risposto. Ho provato anche a scrivere a Roberto Bernardelli, proprietario dell'hotel Cavalieri. Niente". L'89enne è alla ricerca di qualcuno che possa comprare l'abitazione così da poter continuare a pagare l'affitto e viverci.