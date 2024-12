video suggerito

Il sindaco di Buccinasco trova una lettera di minaccia sulla sua auto: “Fatti c***i tuoi o finisci al cimitero” “Fatti i c***i tuoi o finisci al cimitero”: il sindaco di Buccinasco riceve una lettera con una minaccia di morte. Indaga la polizia locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

La lettera di minaccia ricevuta dal sindaco di Buccinasco Rino Pruiti

Il sindaco di Buccinasco, paese alle porte di Milano, ha ricevuto una lettera di minaccia che è finita nella mani della polizia locale che sta indagando sull'accaduto. Il primo cittadino Rino Pruiti avrebbe ricevuto minacce di morte che qualcuno avrebbe lasciato sulla sua auto: "Fatti i c***i tuoi o finisci al cimitero". E in Comune non sarebbe la prima volta che riceve questo tipo di lettere, così come email offensive inviate a consiglieri comunali, assessori e cittadini. "Come per tutti gli episodi dei mesi scorsi non appena raccolta la lettera anonima ho presentato denuncia", tiene a precisare Pruiti. E poi aggiunge: "Ho fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura, li ringrazio per il loro lavoro e per la presenza sul territorio".

Il primo cittadino parla di un clima di odio: "Non posso negare la frustrazione e la solitudine che provo nel mio ruolo di sindaco: avverto un clima di odio nei confronti delle istituzioni locali che non è tollerabile, un clima di odio – ha aggiunto – che, anziché essere condannato, viene legittimato da chi, anche nel mondo della politica, non fa che attaccare sui social o mette like a post di personaggi vicini alla criminalità". Infine: "Non mi aspetto, né voglio, messaggi di solidarietà da chi ha questi comportamenti. E credo siano anche inutili, oggi, manifestazioni e iniziative pubbliche: serve invece stringerci come comunità, crescere insieme portando avanti i nostri valori, non darla vinta a chi ci dice ‘vattene', io resto qui e continuo ad agire con coscienza per il bene della mia città".

Il sindaco Pruiti è da tempo in prima linea contro la criminalità organizzata a Buccinasco, paese al centro di inchieste della Procura di Milano per le presenza di membri appartenenti alla ‘ndrangheta e alla cosca di Platì, in Calabria. Subito Pruiti ha ricevuto la solidarietà di molti tra cui, della presidente della Commissione speciale Antimafia del Consiglio regionale della Lombardia Paola Pollini e dall'intera commissione, dal segretario milanese del Pd Alessandro Capelli e dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Lombardia, Nicola Di Marco.