Letizia Moratti: “Sala voterà per me”, il sindaco risponde: “Voto per Majorino” Secondo la candidata del Terzo Polo alle Regione Lombardia il Sindaco di Milano voterà per lei e non per il candidato di centrosinistra, Pierfrancesco Majorino.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Letizia Moratti e Beppe Sala

"Beppe Sala voterà per me". Ne è convinta la candidata alla presidenza della Regione Lombardia, Letizia Moratti, sostenuta dal Terzo Polo. Lo ha detto nel corso della trasmissione "Detto da voi" su TeleLombardia.

Secondo quanto riferisce Moratti, che è sostenuta da Azione e Italia Viva, oltre che da una sua lista civica, il Sindaco di Milano, benché abbia come principale di riferimento il Partito democratico, non voterebbe il candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino.

La scelta elettorale di Sala, secondo le aspettative di Moratti – ricadrebbe su di lei, che lo ha anticipato a Palazzo Marino alla guida della città di Milano.

Tuttavia il primo cittadino milanese ha subito smentito: "Prendo con simpatia questa esternazione di Letizia, ma voto per Majorino. Ci sono ragione ovvie per cui credo che Piefrancesco possa essere un buon presidente.

"Attilio Fontana si vergogni"

Nel corso della trasmissione, la candidata Moratti ha anche risposto all'intervista a Fontana pubblicata questa mattina dal Corriere della sera, in cui rivendica la sua gestione dell'emergenza Covid.

Nell'intervista, inoltre, il Governatore uscente accusa l'ex assessora al Welfare di aver fallito nella riduzione della liste di attesa. Ma Moratti risponde piccata: "La verità è che non si gioca sulla pelle delle persone per qualche voto in più. Si vergogni".