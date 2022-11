Letizia Moratti: “La resistenza ucraina mi ricorda mio padre partigiano” “Ha combattuto con convinzione il regime fascista e ha combattuto contro l’occupazione nazista”: a dirlo è Letizia Moratti durante la manifestazione in supporto dell’Ucraina avvenuta a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

"Quando penso alla resistenza ucraina, mi ricollego ai racconti di mio papà. Ha combattuto con convinzione il regime fascista e ha combattuto contro l’occupazione nazista. Ha lottato per la libertà, è stato un fiero partigiano liberale, ma ha lavorato con tutte le formazioni partigiane. Ha pagato con una prigionia lunghissima".

A dirlo durante la manifestazione in supporto dell'Ucraina, organizzata da Azione, che si è svolta nella giornata di oggi, sabato 5 novembre 2022, a Milano è Letizia Moratti, ex vicepresidente di Regione Lombardia: "La storia di mio padre è da un lato di grande orgoglio, dall’altra di grande commozione perché so quanto è stato doloroso per papà combattere una guerra che riteneva ingiusta".

Il ticket elettorale con Cottarelli

Nonostante negli ultimi giorni non si sia parlato di altro che delle sue dimissioni che sembrerebbe essere conseguenza di alcuni attriti con il presidente di Regione Attilio Fontana, Moratti non ha voluto rispondere ad alcuna domanda relativa a una sua eventuale candidatura per le elezioni in Regione Lombardia a un ticket elettorale tra lei e Carlo Cottarelli in alleanza tra il Terzo Polo e Partito Democratico.

Durante l'evento era presente anche il neo-senatore. Cottarelli ha detto di non sapere nulla su questo presunto ticket, di averne sentito parlare solo sui giornali e di non essere stato contattato da nessuno. Ha poi definito le dimissioni di Moratti, una scelta coraggiosa.

"Adesso vediamo come si vuole collocare. Negli ultimi due anni è stata molto criticata sia dal Pd che da Azione per quello che ha fatto in giunta, però non è chiaro se era colpa sua o se il fatto che stava in una certa giunta".