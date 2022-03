Letizia Moratti è guarita dal Covid: “Grazie al vaccino che ha evitato la malattia grave” Letizia Moratti è guarita dal Covid. Lo ha comunicato la stessa vice presidente di Regione Lombardia, ringraziando il vaccino: “Mi ha protetto, evitando lo sviluppo grave della malattia”. Si sottoporrà invece domattina al tampone Attilio Fontana, anche lui contagiato dal virus, sempre in forma lieve.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

La vice presidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, è guarita dal Covid-19. Lo ha annunciato lei stessa con un messaggio sulla propria pagina Facebook e sul suo profilo Twitter. "AugurandoVi una serena domenica, voglio condividere con Voi il sollievo per essere tornata negativa al Covid", ha scritto Moratti, che in Lombardia ricopre anche la carica di assessora al Welfare. "Dopo una settimana di quarantena lavorando da casa, da domani, lunedì 14 marzo, rientrerò a pieno regime in assessorato in Regione Lombardia".

Letizia Moratti era risultata positiva lo scorso 7 marzo

Letizia Moratti era risultata positiva al Coronavirus lo scorso 7 marzo. In una nota aveva informato di stare bene e che sarebbe rimasta a casa in quarantena, proseguendo da remoto la propria attività lavorativa. "Ringrazio tutti per gli auguri e gli incoraggiamenti ricevuti in questi giorni", ha scritto la vice presidente, che ha poi speso alcune parole di ringraziamento soprattutto per il vaccino anti-Covid "che mi ha protetto, evitando lo sviluppo grave della malattia".

Anche il presidente Fontana è risultato positivo al Coronavirus

La notizia della positività di Letizia Moratti era arrivata solo pochi giorni dopo quella di Attilio Fontana: anche il presidente della Lombardia, sottoponendosi a tamponi di routine, è infatti risultato positivo al virus. Anche Fontana ha contratto il Covid-19 in forma lieve: "Cari amici, dopo più di 2 anni di lotta, anche io ho contratto il covid – aveva scritto il governatore lo scorso 5 marzo -. Sto bene, per qualche giorno lavorerò da casa e mi dedicherò alla lettura. La Lombardia non si ferma mai". Domattina, stando a quanto ha appreso Fanpage.it, il presidente lombardo si sottoporrà nuovamente al tampone per capire se potrà terminare il periodo di isolamento.