Letizia Moratti è positiva al Covid: la vice presidente della Lombardia è a casa in isolamento

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Letizia Moratti è risultata positiva al Covid-19. Lo ha comunicato in una nota Regione Lombardia. La vice presidente della regione guidata da Attilio Fontana, a sua volta contagiato dal Coronavirus e a casa in isolamento, "sta bene e osserverà la quarantena prescritta lavorando da casa", ha precisato la nota della Regione.

L'ingresso di Letizia Moratti nella giunta Fontana

Letizia Moratti, oltre ad essere vice presidente della Lombardia, è anche assessora al Welfare, una delega che ha assunto nel gennaio 2021 in seguito ai problemi emersi con l'inizio della campagna vaccinale e che portarono all'avvicendamento con Giulio Gallera. Sotto la guida dell'ex sindaca di Milano ed ex ministra dell'Istruzione la Lombardia è diventata una delle regioni più virtuose sul fronte della campagna vaccinale contro il Covid-19. Letizia Moratti ha anche portato a compimento la riforma della sanità lombarda, approvata in giunta e anche dal Governo, seppur con alcune modifiche che dovranno essere apportate e tra le critiche dell'opposizione. In occasione delle ultime elezioni per il Presidente della Repubblica il nome di Letizia Moratti era stato uno di quelli proposti dal centrodestra: candidatura che poi però non si è concretizzata.

Il contagio dopo quello di Fontana

La notizia del tampone positivo di Letizia Moratti arriva pochi giorni dopo la positività di Attilio Fontana, che lo scorso venerdì aveva comunicato di essere stato contagiato dal Coronavirus. Fontana ha spiegato di essere asintomatico e sta continuando a lavorare da casa, dove sta ultimando l'isolamento. Anche la vice presidente Moratti non ha avuto bisogno di cure ospedaliere ed è al momento in isolamento nella sua abitazione, da dove continua a lavorare. Tutti gli impegni previsti che contemplavano la sua presenza, ovviamente, hanno subito modifiche.