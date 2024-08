video suggerito

Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti in vacanza sul lago di Garda con visita privata al Vittoriale Vacanze bresciane per la supermodella Vittoria Ceretti, cresciuta in Valtrompia, e il divo di Hollywood Leonardo Di Caprio. Dopo una visita tra i resti monumentali dell’area archeologica, i due hanno visitato da soli il Vittoriale degli Italiani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo Capri, Costa Smeralda e Portofino arriva anche il Garda. L'estate italiana di Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti continua e stavolta fa tappa a Gardone Riviera: qui il divo di Hollywood e la supermodella nata a Brescia, ormai coppia fissa da almeno un anno, secondo le ultime indiscrezioni avrebbero fatto visita (privata) al Vittoriale degli Italiani, la casa museo ideata da Gabriele D'Annunzio, per poi concedersi una cena stellata all'esclusivo ristorante vista lago Lido84. Il breve tour guidato a porte chiuse sarebbe avvenuto dopo le 20, orario di chiusura al pubblico.

Ma non solo. Vittoria Ceretti e il celebre fidanzato, a bordo di un blindassimo Porsche Cayenne scuro, prima di concedersi la serata romantica si sarebbero recati anche in centro a Brescia per ammirare le bellezze senza tempo del Museo di Santa Giulia, il Tempio Capitolino, la Domus dell’Ortaglia la Vittoria Alata e l'intera area archeologica che raccoglie i resti monumentali dell’antica Brixia. Il tutto, ovviamente, accompagnato da una guida turistica in lingua inglese, in supporto all'attore californiano.

Un breve viaggio tra i luoghi d'origine della top model 26enne, recentemente volto copertina di Vogue Italia. La giovane classe 1998, amatissima da brand come Dolce&Gabbana, Chanel, Dior, Valentino e ormai protagonista della scena internazionale della moda, è cresciuta infatti a Inizino, frazione di Gardone Valtrompia, con il fratello Guglielmo e i genitori Giuseppe Ceretti, proprietario di un'azienda di pavimenti, e Francesca Lazzari, casalinga, prima di approdare tra le più importanti passerelle di Milano, New York, Londra e Parigi.