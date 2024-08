video suggerito

Padre e figlia immobilizzano un uomo armato di coltello in mezzo alla folla: sono due poliziotti in vacanza La giovane Carlotta Ruta, allieva poliziotta a Peschiera Del Garda, si trovava in vacanza in Sicilia con il padre Giorgio. I due, insieme, hanno disarmato un uomo in centro a Modica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

105 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si stavano godendo una passeggiata insieme Carlotta Ruta e il suo papà Giorgio, mentre camminavano per le bellissime strade della loro Sicilia dopo tanti mesi di lontananza. Ma il senso del dovere non va mai in ferie e così i due, allieva agente a Peschiera del Garda la prima e ufficiale della Polizia locale di Modica il secondo, non hanno esitato a intervenire per scongiurare un potenziale pericolo: dopo aver sentito delle urla e notato una persona armata di coltello in mezzo alla folla, si sono coalizzati come una vera squadra e hanno immobilizzato e disarmato l'uomo.

Ai due del resto, come sempre, è bastato solo uno sguardo per intendersi. Papà Giorgio è scattato in avanti e ha subito immobilizzato l’uomo, che nel frattempo minacciava di uccidere tre persone, mentre Carlotta gli ha tolto di mano il coltello in attesa dell'arrivo della volante.

Una vacanza nella terra d'origine della giovanissima allieva che si è trasformata in una prova di prontezza e coraggio. Il tutto davanti agli occhi di papà. “Spero di portare onore alla divisa come hai fatto e continui a fare tu”, ha commentato intanto Carlotta, rivolgendosi proprio a lui. E papà Giorgio, c'è da esserne sicuri, sarà senz'altro orgogliosissimo di aver tramandato i più alti valori della sua professione. Che, come dimostra questa vicenda, sono cuciti addosso come una divisa.