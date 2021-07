Lentate, non rispetta la precedenza e investe un motociclista: muore il centauro Davide Fontana Davide Fontana, un uomo di 45 anni di Lazzate, è morto ieri sera dopo un violento incidente a Lentate sul Seveso. Stando a quanto riportano i carabinieri, era in sella alla sua moto quando è stato investito da un automobilista che non ha rispettato la precedenza. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate: è morto durante il tragitto in ospedale. L’automobilista, un ragazzo di 20 anni, è risultato positivo all’alcoltest.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

È morto nel tragitto per raggiungere l'ospedale di Monza Davide Fontana, il 45enne rimasto vittima di un incidente stradale a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza, ieri sera attorno alle 23. Stando a quanto riportano i carabinieri della Compagnia di Seregno, l'uomo era in sella alla sua moto, una Honda Hornet, quando si è schiantato contro un'auto, una Bmw 118, in via Manzoni all'angolo con via Alfieri. Vicino a Davide Fontana viaggiava un'altra persona invece su una KTM 990 Adventure.

Il ragazzo alla guida dell'auto è risultato positivo all'alcoltest

Da quanto emerso dalla prima costruzione dei fatti da parte dei carabinieri, a provocare l'incidente è stato il ragazzo di 20 anni alla guida dell'auto che nella svolta a sinistra non ha dato precedenza alle due moto che arrivavano in quel momento. L'impatto è stato violento. Subito sono stati allertati i soccorsi: medici e paramedici avevano già capito la gravità dell'accaduto una volta giunti sul posto. Poi il trasferimento disperato in ospedale dove però purtroppo Davide Fontana è arrivato già morto. Illesi invece i conducenti della Ktm e dell'auto. Subito sottoposto all'alcoltest, il 20enne è risultato positivo con con esito 0,56 g/l. Ora è accusato di omicidio stradale. Tutte e tre le persone coinvolte nell'incidente sono di Lazzate.

Fermato un altro uomo che aveva causato un incidente a Besana

Qualche ora dopo, verso le 2 di oggi 21 luglio, i carabinieri di Besana in Brianza hanno fermato per guida in stato d'ebbrezza un 58enne, residente ad Albiate sempre in provincia di Monza e Brianza. Il 58enne verso le 19 stava percorrendo via Cesare Battisti nel comune di Albiate quando ha tamponato un'altra auto guidata da un 45enne di Besana Brianza. Una volta fermato il 58enne è risultato positivo all'alcoltest con esito di 2,62 g/l. I militari hanno provveduto al ritiro della patente e al sequestro del veicolo. Fortunatamente in questo caso non ci sono stati feriti.