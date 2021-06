Sono attimi di preoccupazione a Leno e Bione, in provincia di Brescia. Qui si teme per la sorte di un ragazzo di 24 anni dato per scomparso dal pomeriggio di ieri. Resta ancora da capire se il giovane si sia allontanato di sua spontanea volontà o se è stato coinvolto in un incidente: dalle prime informazioni – riportate sul Giornale di Brescia – il giovane manca da casa dalla mattina di ieri mercoledì 9 giugno quando si sarebbe allontanato con l'auto della madre per evitare alcuni esami sanitari previsti. L'allarme è stato lanciato però solo nel pomeriggio appena dopo che l'auto, una Fiat Seicento rossa, è stata ritrovata a bordo della strada tra i comuni di Bione e Casto. La vettura era chiusa a chiave e aveva un lato sfondato, per questo si tema che il giovane possa essere rimasto ferito in qualche incidente.

Da casa manca una tenda da campeggio e uno zaino

Subito si sono attivate le squadre di soccorso della zona: lo stanno cercando da ore i vigili del fuoco, allertati dalla Prefettura, e un gruppo di volontari. Durante la notte sono stati usati anche droni e termocamere ma fino ad ora purtroppo le ricerche hanno dato esito negativo. Lo cercano anche i carabinieri di Sabbio Chiese e gli uomo della protezione civile di Bione guidati anche dal sindaco: si sta perlustrando metro per metro in tutti i due paesi e in quelli limitrofi. I militari hanno sentito anche la famiglia che si è accorta che da casa manca una tenda da campeggio e uno zaino. Alcuni testimoni precisano di aver visto un giovane caricare su un'auto uguale a quella della madre delle buste della spesa. Poi si sarebbe allontanato, fino probabilmente all'incidente.