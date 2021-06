in foto: Foto di repertorio

Si cerca un'anziana signora scomparsa dalla sua casa albergo di Vesio, in provincia di Brescia. Di lei si sono perse le sue tracce dal pomeriggio di ieri martedì primo giugno: ora tutto l'Alto Garda è in stato di apprensione. Come riporta Brescia Today, in tanti si sono attivati per la ricerca: prima tra tutti i vigili del fuoco di Tremosine e di Salò, i comuni vicini, che possono contare anche sul supporto dei volontari degli alpini e di tutti i residenti della zona. Dopo ore però di lei non si sanno ancora notizie. Poche sono ancora le informazioni a disposizione: sembrerebbe però che l'anziana si sia allontanata per fare una passeggiata da sola fuori dalla casa di riposo senza però fare più ritorno. La struttura ospita infatti persone autosufficienti con nessun particolare problema di movimento e dista pochi passi dal centro.

Sempre nel Bresciano si cerca ancora Laura Ziliani

Intanto in Lombardia continuano le ricerche per trovare anche Laura Ziliani, la donna di 55 anni scomparsa dallo scorso 8 maggio a Temù, piccolo paese della Val Camonica in provincia di Brescia: come hanno spiegato le figlie la 55enne era uscita a fare una passeggiata sui vicini sentieri senza fare più ritorno. Un residente della zona, stando a quanto riporta il quotidiano locale "Il Giornale di Brescia", ha infatti trovato una scarpa abbandonata nei pressi del torrente Fiumeclo, avvisando del ritrovamento i carabinieri. Dagli accertamenti è risultato che si tratterebbe proprio della scarpa della ex vigilessa che ormai oltre due settimane fa è uscita di casa per una passeggiata e non ha più fatto ritorno. La famiglia è già provata da una tragedia: nel 2012, infatti, il marito di Laura e padre delle sue figlie, Enrico, era morto travolto da una slavina.